ABD turnesini tamamladı

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Boston, New York ve North Carolina’da üç konser ve bir atölye çalışmasını kapsayan ABD turnesini tamamlayan Demir Demirkan'ın University Of North Carolina’da verdiği senfonik konserde “The Glass” belgeseli için bestelediği müzikler ilk kez çalındı.

Demir Demirkan, 2-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen ABD turnesi kapsamında; Boston’da Johnny D’s Uptown’da ve New York’ta Drom’da verdiği konserlerde hayranlarıyla buluştu. Demirkan'ın University of North Carolina’da senfoni orkestrası eşliğinde verdiği konserde ise; cam sanatı belgeseli “The Glass” için bestelediği elektrogitar konçertosu da ilk kez çalındı. Turnenin son ayağında High Point University’de müzik öğrencileriyle buluşan Demir Demirkan hem bir konuşma yaptı hem de atölye çalışması gerçekleştirdi.