Açıkhava'da MFÖ coşkusu

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Mazhar Fuat Özkan, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan pop ve rock müzik grubu MFÖ, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.



Vodafone Smart 6 Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sahne alan grup, "Ele Güne Karşı" isimli şarkıyla başladıkları konserde, "Mazeretim Var", "Sana Sarı Laleler Aldım", "Sakın Gelme", "Ah Bu Ben", "Psikopatım", "Yandım Yandım" ve "Mecburen" gibi sevilen şarkılarını yorumladı.



Hayranlarına seslenen Mazhar Alanson, "Gençken kendimizi ne kadar özgür sanıyorduk. 'Aman ne özgür hayat' diyorduk. Sonra hayatın dikenli tellerinde ilerlerken baktım ki gençlere sesleniyorum. Öyle hayat çok da özgür değil. Hayatta bazı şeyleri yapmak, mecburen" diyerek, "Mecburen" isimli şarkıyı seslendirdi.



Alanson, konseri izleyenlerin şarkılara eşlik etmesini isteyerek, "Bilenler lütfen bize eşlik etsinler. Yanındakilere aldırmasınlar. Sesim kötü demesinler. Ben bile şarkı söylüyorum artık" ifadelerini kullandı.



Konsere yoğun ilgi gösteren MFÖ hayranları, Açıkhava Sahnesi'nin neredeyse tüm koltuklarını doldurdu.



Vodafone Smart 6 Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında, yarın Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezer, 27 Haziran'da Şebnem Ferah, 28 Haziran'da Teoman, 30 Haziran'da ise Kenan Doğulu sahne alacak. (AA)



