Açıkhava'da Sezen Aksu maratonu!

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Sezen Aksu'nun dillere destan Harbiye Açıkhava konserleri bu yıl 21-22-23-24 Temmuz ve 28-29 Eylül tarihlerinde

Türkiye pop’unun dev ismi Sezen Aksu, İstanbullu müzikseverler için bir yaz klasiği haline gelen Harbiye Açıkhava konserlerinde, temmuz ayında dört, eylül ayında ise iki gece sahneye çıkacak.



Sezen Aksu, Most Production tarafından düzenlenen konser dizisinde, 21-22-23-24 Temmuz ve 28-29 Eylül tarihlerinde dinleyicileriyle kucaklaşacak. Her konserinde “Tek dileğim buradan mutlu ayrılmanız” diyen Sezen Aksu’ ya, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda şef Fahir Atakoğlu ve kendi alanlarında en başarılı müzisyenlerden oluşan Acoustic Band eşlik edecek.



Sanatçının keyfili sohbeti ve sürprizleriyle gerçekleşecek konserlerde, geçmişten günümüze “Sezen” diyince akıllara gelen klasiklerin yanı sıra, Aksu’nun ‘Yeni ve Yeni Kalanlar’ gibi yeni şarkıları da seslendirilecek. Biletleri biletix.com ‘dan satışa sunulan konserlerde ayrıca Sezen Aksu dinleyicilerini unutulmaz sürprizler bekliyor olacak.