Ada'dan akustik dalgalar

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Ülkesi İngiltere’deki başarılı çıkışının ardından Annie Eve, ‘Sunday 91’ albümüyle şimdi de ülkemizdeki sevenleriyle buluşuyor.

Genç yaşına rağmen akustik müziği ile dinleyicileri etkisi altına almayı başaran, Cat Power, Bon Iver ve Lana Del Ray gibi isimlerle karşılaştırılan Annie Eve, müzik eleştirmenlerinin de beğenisini topladı. Tümü Annie Eve tarafından yazılan şarkılardan oluşan albümde sanatçıya gitarda Jack Pattison, akerdeonda Jess Sawers-Warren, davulda Oli Dacombe ve basta Will Hughes eşlik ediyor.