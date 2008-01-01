Adele'den yeni albüm müjdesi!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Grammy ödüllü şarkıcı Adele, yeni albümünün bu yıl içinde piyasaya çıkacağına dair Twitter’dan ipucu verdi

İngiliz şarkıcı Adele, üçüncü stüdyo albümüyle çok yakında hayranlarını sevindirebilir. Bir önceki gün 26. yaşını kutlayan şarkıcı, yeni albüme dair ipucunu Twitter üzerinden verdi. Çıkardığı albümlerinin isimlerine o yıldaki yaşının rakamını veren Adele, “Hoşçakal 25. Bu yıl içinde tekrar görüşmek üzere” tweet’ini paylaştı. Adele, 2008’de '19', 2011’de ise '21' adlarında albüm çıkarmıştı. Şarkıcını son albümü 21 30 milyon satış rakamına ulaşmıştı. Adele'in yeni albümünün isminin '25' olması bekleniyor.