Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bu yıl 18. kez düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Artı İletişim Yönetimi Halkla İlişkiler Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde, 14 dalda ödül dağıtıldı. Etkinlikte, Münir Özkul'un layık görüldüğü "Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü"nü kızı Güner Özkul aldı. "Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü" Ahmet Sami Özbudak'a, "Yapı Kredi Özel Ödülü" ise Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu'na verildi.



Törende konuşan Yapı Kredi Üst Yöneticisi Faik Açıkalın, bu yıl Yapı Kredi'nin 70. yılını kutladığını belirterek, 70 yıldır Türkiye'nin sosyal ve kültürel hayatının gelişimi için çaba sarf ettiklerini kaydetti.



Kültür ve sanat bankası olma sorumluluğunun bilinciyle Yapı Kredi'nin sanatın her dalına destek olmayı sürdürdüğün vurgulayan Açıkalın, Yapı Kredi Yayınları'nın bugüne kadar 4 binden fazla başlıkta kitap yayımladığını belirtti.



Çocuk tiyatrosuna destek veren ilk Türk bankası olduklarını, çocukları sinemayla buluşturduklarını, Küçük Sahne'nin kuruluşuna destek verdiklerini anlatan Açıkalın, "İşte o dönemde başlayan tiyatro sevdamız 18 yıldır kesintisiz olarak sürdürdüğümüz Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ile devam ediyor. Ne mutlu ki, Afife her yıl artan bir heves, inanç ve emekle gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.



Törende ödül alan isimler şöyle:

- "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü: Zerrin Tekindor (Kim Korkar Hain Kurttan-Oyun Atölyesi),



- "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü: Tardu Flordun (Kim Korkar Hain Kurttan-Oyun Atölyesi),



- "Yılın En Başarılı Yönetmeni" ödülü: Ümit Aydoğdu (Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı-Tiyatro Adam),



- "Yılın En Başarılı Prodüksiyonu" ödülü: Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı (Tiyatro Adam)



- "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü: Defne Halman (Katil Joe-Tiyatro İn)



- "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü: Taner Ölmez (Katil Joe-Tiyatro İn)



- "Yılın En Başarılı Işık Tasarımı" ödülü: Cem Yılmazer (Katil Joe-Tiyatro İn)



- "Yılın En Başarılı Sahne Müziği" ödülü: Oktay Köseoğlu (Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı-Tiyatro Adam)



- "Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı" ödülü: Tomris Kuzu (Huysuz-Asya Prodüksiyon Tiyatrosu)



- "Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı" ödülü: Barış Dinçel (Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı-Tiyatro Adam)



- "Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı" ödülü: Ecem Uzun (Savaş-Tiyatro Pürtelaş)



(AA)