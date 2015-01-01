Bu yıl 19. kez düzenlenen "Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri", Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde, 14 dalda ödülün verildiği geceye sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.Gecede, Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü Prof. Zeliha Berksoy'a, Yapı Kredi Özel Ödülü Şahika Tekand'a, Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü ise Firuze Engin'e verildi. Yılın en başarılı kadın oyuncusu adaylarından Hasibe Eren, "Çok mutluyuz. Tatlı bir heyecan da var. Ama bu kadarı bile yeterli galiba. İlk 5 içerisindesiniz demek. Bizim için çok değerli. " dedi.Yılın en başarılı erkek oyuncusu adaylarından Rıza Kocaoğlu, "Çok heyecanlıyım. Alıp-almayacağımız çok mühim bir şey değil. Alamazsak seneye daha iyi bir şey yaparız" Diye konuştu.Yine yılın en başarılı kadın oyuncusu adaylarından Melisa Sözen, "Biz bütün ekip geldik. Annem burada, Harun burada, bütün tiyatro burada. Çok heyecanlıyız. Buraya geldikten sonra heyecanımız arttı. Böyle geceler bir araya geldiğimiz kutlama gibi geçiyor" şeklinde konuştu. Konuşmasına Afife Jale ile bilgiler veren Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu üyesi Haldun Dormen, "Şaka maka derken, bunca eleştiriye rağmen bunca yol kat etmişiz. 50 küsur yıldır tiyatrodan çıkmış bir sanatçı olarak, tiyatrocular adına Atatürk'ün muhterem anısını bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.Ödül kazananlar Tiyatro ve sinema dünyasının ünlü isimlerinin ilgi gösterdiği gecede ödül alan isimler şöyle:- "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü: Aslı Yılmaz (Tesir)- "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü: Tuğrul Tülek (İki Kişilik Yaz)- "Yılın En Başarılı Prodüksiyonu" ödülü: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (Bir Yaz Gecesi Rüyası)- "Yılın En Başarılı Yönetmeni" ödülü: Alexander Popovski (İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz)- "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü: Tomris İncer (Kral (Soytarım) Lear)- "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü: Yavuz Şeker (Bir Yaz Gecesi Rüyası)- "Yılın En Başarılı Işık Tasarımı" ödülü: Yakup Çartık (Hamlet Makinesi)- "Yılın En Başarılı Sahne Müziği" ödülü: Orhan Enes Kuzu (Paşa Paşa Tiyatro Yahut Ahmet Vefik Paşa)- "Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı" ödülü: Candan Seda Balaban (Kral (Soytarım) Lear)- "Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı" ödülü: Sven Jonke (Bir Yaz Gecesi Rüyası)- "Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı" ödülü: Edip Tepeli (Sırca Hayvan Koleksiyonu)(DHA)