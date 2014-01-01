Afyonkarahisar'da cazın 14. yılı

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14. Afyon Caz Festivali, Orta Avrupa cazının öne çıkan isimlerinin konserlerinin ağırlıkta olduğu bir programla 7 Haziran'a kadar devam ediyor

Anadolu ’nun en uzun soluklu müzik festivallerinden Afyon Caz Festivali başladı. Sergi ve diğer etkinliklerle de desteklenen 14. Afyon Caz Festivali, 7 Haziran’a kadar Türkiye ve dünyadan müzisyenlerin konserleriyle devam edecek.



Önceki gün Çek Cumhuriyeti ve Slovak müzisyenlerinden kurulu Sisa Fehérová Dörtlüsü’nün konseriyle açılan festival, Prag-Afyonkarahisar arasındaki müzikal dostluk vesilesiyle Orta Avrupa ve Çek müzisyenlerini Afyonkarahisar’da ağırlayacak. Caz, blues ve alternatif müzik yapan Fehero Rocher, özgün vokal tarzıyla öne çıkan solistinin adını taşıyan Marta Kloucková Jazz Project ve piyanist, aranjör, orkestra lideri ve vokal Iva Korgerova ile Miloš Klápšte – bas ve Marek Antonu’dan - bateri oluşan Iva Korgerova Trio, festivalin konuklarından bazıları.



Türkiye’den ise Şef Kemal Günüç yönetiminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da programda yer alıyor. Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem’in yaptığı festivalin konserleri Ali Çetinkaya Tren Garı ve AFİUM Alışveriş Merkezi gibi mekânlarda gerçekleştirilecek. Festival kapsamında Ali Çetinkaya Tren Garı’nda Tan Oral Müzik Karikatürleri Sergisi de açıldı. Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilen ve Toyota’nın araç desteğinde bulunduğu festivalin yerli sponsorları Nur Lokantası, Genhan, Afyon Mermer ve Özer Band