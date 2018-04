Ağustos'ta festival tatili!

11-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Sziget Festivali’nde 70 ülkeden gelen 400.000 festival sever 60’tan fazla sahnede yüzlerce dünya yıldızını görecek

Her yıl Ağustos'un ilk haftası düzenlenen Sziget Festival ABD ve Japon festivalleri ile çakıştığı için bu yıl 11-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek ve güçlü bir uluslararası line-up ile yine hayatınızın festival-tatili olacak. Açılışını Deadmau5 ve kapanışını Calvin Harris'in yapacağı Sziget'te bu sene 0. Gün de (12 Ağustos) konserler olacak ve Queens of the Stone Age, Anti-Flag ve Ska-P sahne alacak.Bu isimlerin yanısıra The Prodigy, Placebo, Macklemore, Calvin Harris, Outkast, Skrillex, Lily Allen, Bastille, Manic Street Preachers, Imagine Dragons, The Kooks, Jake Bugg, Stromae, London Grammar, Bombay Bicycle Club, Miles Kane, Tom Odell, Klaxons, Bonobo, Jagwar Ma, Palma Violets, Wild Beasts, Crystal Fighters, The 1975, La Roux, Deadmau5, Axwell, Die Fantastischen Vier, Michael Kiwanuka, Laidback Luke, Darkside, The Big Pink, Fink, Kavinsky, Borgore, Mount Kimbie, Brody Dalle, Girls in Hawaii, starlight Girls,Blink182,A Day to Remember,Fedde le Grand,Jimmy Eat World,Casper,El Junto Cadaveres,Bassekou Kouyate and Ngoni Ba,Rupa and The April Fishes,The Sexican,Dj AIKOVSKI ft.Wonder and Mc Wasp,Terakraft,Cee Lo Green ve önümüzdeki günlerde açıklanacak daha birçok dünyaca ünlü müzik devleri sahne alacak. 76 hektar ormanlık bir adaya kurulmuş olan Sziget festivalinde festival severler, 60’tan fazla sahnede seyredecekleri muhteşem konserlerin yanı sıra Sziget sirkinden dev sokak tiyatrosuna, tribute sahnesinden, barlar sokağına kadar daha birçok etkinlik ile müzik ve eğlenceye doyacak. Evlenme/boşanma çadırı, poker turnuvası, striptiz kulübü, Irish pub, tarot labirenti, masaj salonu özgürlük adasında karşınıza çıkacak sürpriz etkinliklerden sadece birkaç tanesi! Bunların dışında bu yıl Sziget topluluk bahçesi ile 45 yıl önce düzenlenen ve bütün festivallerin anası olan Woodstock ve 100 metrelik sembolik duvar ile 25 yıl önce gerçekleşen Berlin duvarı'nın yıkılısı anılacak. Ayrica geçtiğimiz yıl büyük mutlulukla karşılanan Sziget Beach ve ana sahne partileri bu yıl da festivalcilerin eğlencesi olacak. Her yıl 400.000’den fazla müzik tutkununun katıldığı rock’tan elektronik müziğe, punk’tan folk’a, jazz/blues’dan pop’a, Balkan ve diğer kültürlerin farklı tarzlarını içeren müzik şölenine katılmak ve özgürlük adasında 1 hafta gönlünce eğlenmek isteyenler hazırlanın Sziget Türkiye sizi Sziget’e götürüyor! Camping, VIP camping ve otel secenekleri ile 529 Euro’dan başlayan festival seyahat paketleri ve festival biletleri hakkında bilgi almak için: www.szigetturkiye.com