Ahmet Ümit cezaevine girecek!

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Ahmet Ümit, memleketi Gaziantep'te düzenlenecek 'Uluslararası Kitap Festivali' kapsamında, cezaevinde kalan mahkumlara kitap okuyacağını ve özgürlüğün önemini anlatacağını söyledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde çeşitli kuruluşların da desteğiyle 2-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gaziantep 1'inci Uluslararası Kitap Festivali'nin koordinatörlüğünü ünlü yazar Ahmet Ümit üstlendi. Memleketi Gaziantep'e gelen Ahmet Ümit, festival kapsamında cezaevine gideceğini ve burada bir araya geleceği mahkumlara kitap okuyup, özgürlüğü konuşacağını ifade etti. Gaziantep'in festivaller şehri olması ve tanıtımı için yapılan çalışmalara destek verdiğini belirten Ümit, "Gaziantep'in marka şehir olması ve uluslararası arenada tanıtımı için yapılan çalışmalarda bende elimden geldiğince destek oluyorum. Bu kapsamda 2-4 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan festivale Türkiye 'nin dört bir yanından ünlü yazarlar katılacak. Festival kapsamında H Tipi Cezaevi'nde bulunan mahkumlarla bir araya gelerek, onlarla kitap ve özgürlük üzerine konuşacağım" dedi.



'Yeni romanımda İttihat ve Terakki dönemini yazıyorum'

Yazmayı sürdürdüğü yeni romanında İttihat ve Terakki dönemini anlatacağını da dile getiren Ahmet Ümit şunları söyledi:

"Devlet ile birey arasındaki ilişkiyi anlatan bir roman çalışmamız var ve iki bölümden oluşuyor. Bu romanın bir kısmı günümüzde geçerken, bir kısmı ise 1926 yılını yani Cumhuriyetin ilk zamanlarını anlatıyor. Asıl amacım, devletin insanla ilişkilerini anlatmak. Hem tarih , hem güncel olan bir roman diyebiliriz. Bu roman bittikten sonra ise Gaziantep üzerine yeni bir roman çalışmasına başlayacağım" diye konuştu. Öte yandan, 2 Mayıs günü kortej yürüyüşüyle başlayacak olan kitap festivaline, Yekta Kopan, Mario Levi, Murat Menteş, Ayhan Bozkurt, Selahattin Yusuf, Tarık Tufan, Gökdemir İhsan, Bilgehan Pamuk gibi yazarların katılacağı bildirildi.