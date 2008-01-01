Dünyada en çok sahnelenen tiyatro oyunlarından olan 'Ahududu' 17 Aralık'ta perde diyor! Oyunun başrollerinde Suna Keskin ve Melek Baykal var.

Tiyatrokare, 25. tiyatro sezonuna yeni bir komedi ile merhaba diyor. Dünyanın en ünlü starları tarafından yorumlanan oyunun başrollerinde, Ahududu kadınları olarak bu kez Suna Keskin ve Melek Baykal var! Melek Baykal, bu oyunla, yıllar sonra yeniden tiyatroya dönüyor.

Dünyada en çok sahnelenen oyunlardan olan, Joseph Kesselring’in “Arsenic and Old Lace” adlı eseri, “Ahududu” adıyla Nedim Saban tarafından yeniden derlenerek seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kara komedinin en iyi örneklerinden sayılan “Ahududu”, insanları huzura kavuşturmak, yalnızlıklarından kurtarmak için zehirleyen Müşfike ile Mürşide ve onların çevresindekilerin hikayesini anlatıyor. Oyundaki ahududu kadınlarını Suna Keskin ve Melek Baykal oynuyor. Oyunun diğer rollerinde Cem Güler, Halim Ercan, Bülent Seyran, Dicle Alkan, Birol Engeler, Özgür Yetkin var. Nedim Saban da bu oyunda, deli tiplemesiyle yıllar sonra, tiyatronun perde arkasından perde önüne geçiyor.

Ahududu 17 Aralık’ta Kozyatağı Kültür Merkezi’nde perde diyecek ve Aralık ayında Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Profilo Kültür Merkezi, Ankara Şinasi Sahnesi’nde sahnelenecek. Oyunun biletleri, 15 Kasım’dan sonra Biletix ve gişelerde satışa sunulacak.





Ahududu Oyun Künyesi



Yazan: Joseph Kesselring

Uyarlayan/ Yöneten: Nedim Saban

Dekor: Barış Dinçel

Kostüm: Günnur Çaras

Yardımcı Yönetmen: Erdinç Doğan

Oyuncular: Suna Keskin/ Melek Baykal/ Nedim Saban/ Cem Güler/ Halim Ercan/ Bülent Seyran/ Dicle Alkan/ Birol Engeler/ Özgür Yetkin

“Ferhunde Hanımlar”ın “Nermin”i, “Hayat Bağları”nın “Nurhayat”ı, Melek Baykal, dizi ve canlı yayın temposu nedeniyle yıllardır uzak kaldığı sahnelere, Ahududu kadınlarından biri olarak dönüyor. Henüz 17 yaşındayken tiyatroya başlayan ve ilk oyununda 85 yaşında bir kadını canlandırarak büyük beğeni toplayan Melek Baykal, sanat yaşamına yine tiyatroyla devam ediyor.

Duayen tiyatrocu Suna Keskin ile birlikte çalışacak olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyleyen Melek Baykal; “Uzun soluklu TV projelerinde yer aldığım için yedi yıl kadar tiyatrodan uzak kaldım. Yıllardır da seyirciyle yüz yüze olmanın ve aşkla bağlı olduğum tiyatronun özlemini çekiyordum. Seneler sonra, iyi bir proje olduğuna inandığım Ahududu ile sahneye döneceğim. Tiyatrokare’nin her yıl sanatsal çıtasını daha çok yükseltmesi ve Nedim Saban’ın ısrarlı çabaları beni çok etkiledi. Nedim Bey’den bu yıl teklif gelince, tüm diğer projeleri geri çevirerek ‘evet’ dedim. Hem Ahududu gibi sevilen bir komedi ile hem Suna Keskin gibi saygı duyduğum müthiş bir duayenle hem de tiyatro aşkına ve seyircinin sevgisine güvendiğim Nedim Saban ile sahne alacak olmaktan çok mutluyum. İyi bir iş çıkartacağımıza gönülden inanıyorum” dedi.



İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "Sokrates'in Son Gecesi" adlı oyundaki başarılı yorumuyla, Sanat Kurumu'nun 2008-2009 Tiyatro Ödüllerinden "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"ne layık görülen usta sanatçı, Joseph Kesselring’in yazdığı kara komedi oyunu ile bu kez seyirciyi güldürmeye hazırlanıyor.







Oyun Takvimi:

17 ARALIK CUMARTESİ SAAT:20:30 KOZZY KÜLT. MERK.

18 ARALIK PAZAR SAAT:18:00 KADIKÖY HALK EĞİT.

19 ARALIK PAZARTESİ SAAT:20:30 KAYSERİ

20 ARALIK SALI SAAT:20:30 KONYA-AKSARAY

21 ARALIK ÇARŞAMBA SAAT:20:30 ANKARA ŞİNASİ SAHNESİ

22 ARALIK PERŞEMBE SAAT:20:30 ANKARA ŞİNASİ SAHNESİ

24 ARALIK CUMARTESİ SAAT :20:30 İSTANBUL PROFİLO AVM

25 ARALIK PAZAR SAAT:16:00 İSTANBUL PROFİLO AVM

26 ARALIK PAZARTESİ SAAT:20:30 MALTEPE TÜRKAN SAYLAN

8 OCAK PAZAR SAAT:15:30 İSTANBUL KENTER TİYATROSU

12 OCAK PERŞEMBE SAAT:20:30 BALIKESİR

13 OCAK CUMA SAAT:20:30 BANDIRMA

14 OCAK CUMARTESİ SAAT:20:30 İZMİR A.K.M

15 OCAK PAZAR SAAT:20:30 İZMİR A.K.M

18 OCAK ÇARŞAMBA SAAT:20:30 İSTANBUL ATAKÖY YUNUS EMRE

22 OCAK PAZAR SAAT:18:00 İSTANBUL KADIKÖY HALK EĞİT.

28 OCAK CUMARTESİ SAAT:20:30 İSTANBUL KADIKÖY HALK EĞİT.

29 OCAK PAZAR SAAT:15:30 İSTANBUL KENTER TİYATROSU

11 ŞUBAT CUMARTESİ SAAT:20:30 İSTANBUL KADIKÖY HALK EĞİT.

19 ŞUBAT PAZAR SAAT:18:00 İSTANBUL KADIKÖY HALK EĞİT.