Akbank Caz Festivali'nde dev isimler!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Akbank Caz Festivali'nin bu seneki yıldızları arasında Jamie Cullum, Christian McBride Trio ve Kenny Barron & Dave Holland yer alıyor. Biletler satışta...

Akbank Caz Festivali’nin bu seneki isimleri arasında Jamie Cullum, Christian McBride Trio ve Kenny Barron & Dave Holland yer alıyor.



Organizasyonu Pozitif Live tarafından gerçekleştirilen 24. Akbank Caz Festivali’nin isimlerinden biri Jamie Cullum. Kariyerinde biri Grammy, ikisi Altın Küre olmak üzere birçok ödül bulunan Jamie Cullum, festival kapsamında 30 Ekim Perşembe günü Zorlu Center’da sahne alacak.



24. Akbank Caz Festivali’nin bir diğer konuğu ise kontrbas sanatçılarının günümüzdeki önemli temsilcilerinden Grammy ödüllü Christian McBride. Ünlü sanatçı, piyanist Christian Sands ve Grammy ödüllü davul sanatçısı Ulysees Owens Jr ile çıkardıkları son albümü “Out Here” turnesi kapsamında 24 Ekim Cuma günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda caz tutkunlarıyla buluşacak. Birçok kez Grammy ödülüne aday gösterilen, Dizzy Gillespie ve Miles Davis gibi caz sanatçıları tarafından keşfedilen piyanist Kenny Barron ve kontrbascı Dave Holland ise 31 Ekim Cuma günü Zorlu Center’da Festivalcilerle bir araya gelecek.



Türkiye’nin uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali, bu sene 23 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında 24. yaşını kutlayacak. Festival programında öne çıkan üç önemli konserin biletleri Biletix’de satışa sunuldu.