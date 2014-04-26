Akbank Çocuk Tiyatrosu'ndan yeni oyun 'Aile Ağacı'

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Akbank Çocuk Tiyatrosu yeni oyunu "Aile Ağacı" ile çocuklara tasarruf bilincini aşılamayı amaçlıyor

Akbank Sanat oyun yazma atölyelerine katılan çocukların senaryolarından ve yönetmen Jonathan Lloyd'un bir öyküsünden uyarlanarak Rachell Barnett tarafından kaleme alınan "Aile Ağacı" isimli oyun, küçük Penny ve ailesinin eğlenceli hikayeleri eşliğinde çocuklara keyifli dakikalar yaşatırken, aynı zamanda da para ve tasarruf kavramlarıyla ilgili düşünmelerine yardımcı oluyor. Mehmet Ergen'in çevirdiği, Lerzan Pamir'in yönetmenliğini yaptığı "Aile Ağacı", ilk kez 26 Nisan 2014, Cumartesi günü Akbank Sanat'ta çocuklarla buluşacak.