Zenginlik ile fakirlik arasındaki çizgi, yelkovanın bir anlık hareketiyle değişebiliyor...
“En Önemli 200 Genç Güney
Afrikalı” listesine girmeyi başaran ve Cape Town’da televizyon kanalı
yöneticiliği yapan Sam Wilson’un kısa sürede uluslararası çok satan kitaplardan
biri olmayı başaran ilk romanı “Zodyak- Burçlar Kuşağı Cinayetleri” Türkiye’deki kitabevi raflarında da yerini
aldı.
Destek Yayınları’nın tescilli alt markası olan Beyaz Baykuş Yayınları tarafından piyasaya çıkartılan “Zodyak- Burçlar Kuşağı Cinayetleri” zekice kaleme alınmış fantastik bir polisiye…
Astroloji ne kadar gerçek,
ne kadar değil, yıldızlar kaderi söyler mi söylemez mi? gibi kuşkularla dolu
bir dolu soruyla sorgulanan astrolojinin, toplum üzerinde bilinçli oynanan büyük
bir oyuna alet edilmesini konu alan kitapta katiller de maktuller de burçlarına
göre seçiliyorlar.
Dedektif Burton ve
astrolog Lindi Childs, kaderin burçlarda yazılı olup olmadığı konusunda fikir
ayrılığı yaşasalar da, burçlar kuşağı sisteminin öyle ya da böyle kullanıldığı
konusunda hem fikirler.
Çevirmenliğini Begüm
Kovulmaz’ın yaptığı “Zodyak- Burçlar Kuşağı Cinayetleri” akıcılığı,
sürprizlerle dolu kurgusu ve gerçekliğe olan yakınlığıyla aklın sınırlarını
zorluyor.