Sam Wilson’ın zekice kaleme alındığı fantastik bir polisiyesi “Zodyak- Burçlar Kuşağı Cinayetleri” raflardaki yerini aldı.

Zenginlik ile fakirlik arasındaki çizgi, yelkovanın bir anlık hareketiyle değişebiliyor...



“En Önemli 200 Genç Güney Afrikalı” listesine girmeyi başaran ve Cape Town’da televizyon kanalı yöneticiliği yapan Sam Wilson’un kısa sürede uluslararası çok satan kitaplardan biri olmayı başaran ilk romanı “Zodyak- Burçlar Kuşağı Cinayetleri” Türkiye’deki kitabevi raflarında da yerini aldı.

Destek Yayınları’nın tescilli alt markası olan Beyaz Baykuş Yayınları tarafından piyasaya çıkartılan “Zodyak- Burçlar Kuşağı Cinayetleri” zekice kaleme alınmış fantastik bir polisiye…





Astroloji ne kadar gerçek, ne kadar değil, yıldızlar kaderi söyler mi söylemez mi? gibi kuşkularla dolu bir dolu soruyla sorgulanan astrolojinin, toplum üzerinde bilinçli oynanan büyük bir oyuna alet edilmesini konu alan kitapta katiller de maktuller de burçlarına göre seçiliyorlar.

Dedektif Burton ve astrolog Lindi Childs, kaderin burçlarda yazılı olup olmadığı konusunda fikir ayrılığı yaşasalar da, burçlar kuşağı sisteminin öyle ya da böyle kullanıldığı konusunda hem fikirler.

Çevirmenliğini Begüm Kovulmaz’ın yaptığı “Zodyak- Burçlar Kuşağı Cinayetleri” akıcılığı, sürprizlerle dolu kurgusu ve gerçekliğe olan yakınlığıyla aklın sınırlarını zorluyor.