Albert Camus'u merak edenlere...

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Yazar ve editör Gülser Erçel'in hazırladığı Albert Camus Özgürlük ve Devrim kitabı, Camus üzerine Türkçede şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı ve yoğun çalışma

20. yüzyılın en önemli birkaç yazarından birisi olan Albert Camus 7 Kasım 1913 günü Cezayir'de doğdu. Aynı zamanda çağının örnek bir filozofu olan Camus, tiyatro eserleri, denemeleri ve öyküleriyle de sanattaki başarılarını genişletti. 1957'de genç bir yaşta edebiyat Nobel'ini kazandığında daha önünde birkaç sene yaşanacak ömrü kaldığını son anına kadar bilemeyecekti. 4 Ocak 1960 günü taşrada geçirdiği bir trafik kazasında yaşamını yitirdiğinde cebinden aynı gün için satın aldığı, ama sonra kullanmaktan vazgeçtiği bir tren seferi bileti çıkacaktı. 47 yıllık yaşamına sığdırdığı onca yaşantı, mücadele, eser ve etki onu 20. yüzyılın en önemli birkaç yazarından birisi yapmaya yetti de arttı bile. Sahne sanatlarını, felsefe dünyasını, edebiyat okurlarını ve kişiye özel belge meraklılarını hoşnut edecek denli çok yazılı miras bıraktı ardında. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Combat gazetesinde yazdığı yürekli yazılarla çağının gerçek bir tanığı olduğunu ispat ederken hem Fransa'nın Cezayir ile yaşadığı sorunlar hem de kısa süre önce üyeliğe kabul edildiği ve yükselişini sürdüren Komünist Parti ile mesafelerini açıkça ortaya koydu