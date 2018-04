Albüm önerileri

Elinize bir kadeh şarap ya da bir fincan kahve alın ve koltuğunuza kurulun!

‘Soul Kraliçesi’ Aretha Franklin’in Adele’in ‘Rolling In The Deep’ şarkısını yorumladığı ‘Aretha Franklin Sings The Great Diva Classics’, soğuk kış gecelerine cuk oturan bir albüm. Albümde Barbra Streisand’ın ‘People’, Alicia Keys’in ‘No One’, The Supremes’ın ‘You Keep Me Hangin’ On’ şarkıları ve Gloria Gaynor’ın ‘I Will Survive’ şarkısı ile Destiny’s Child’ın ‘Survivor’ın birleştirildiği özel bir versiyonu da yer alıyor.