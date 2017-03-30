Blackgaze tarzının öncüsü olan Alcest, 30 Mart'ta İstanbul'da.

Black metal, post-rock ve shorgaze’i müziğinde bir araya getiren ve ‘blackgaze’ denilen bu tarzın öncüsü olan Alcest, Fransız müzisyen Neige’in solo projesi olarak 2000 yılında hayata geçti. My Bloody Valentine, Slowdive, Ride gibi shoegaze devlerini, coldwave’i ve post-rock’un tuhaf büyüsünü sevenler ama metal müziğine kapılarını kapatmamış olanlar için 30 Mart’taki Alcest konseri benzersiz bir deneyim olabilir.

Konserin biletlerine, http://www.biletix.com/ sitesinden ve Zorlu PSM gişelerinden ulaşmak mümkün.





Tarih: 30 Mart 2017

Yer: Zorlu PSM, Studio

Saat: 21.00

Bilet fiyatı: Tam: 40 TL / Öğrenci: 30 TL



















