Alicia Keys İstanbul'a geliyor

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Amerikalı şarkıcı, 2 Temmuz akşamı Küçükçiftlik Park’ta dinleyicileriyle buluşacak.

Bu yıl 20. yılını kutlayan İstanbul Caz Festivali'nin konuklarından biri de soul ve R&B müziğin dünyaca ünlü sesi Alicia Keys. “Girl On Fire” şarkısıyla hala listelerin zirvesinde olan 14 Grammy sahibi ünlü Amerikalı şarkıcı, 2 Temmuz akşamı Küçükçiftlik Park’ta dinleyicileriyle buluşuyor olacak. Dünyaca ünlü güzel Alicia Keys müzikteki başarısının yanında sosyal sorumluluk projelerine yaptığı inanılmaz katkılarla tanınıyor.