menu

close

menu

close

menu

close

Alicia Keys İstanbul'a geliyor

Amerikalı şarkıcı, 2 Temmuz akşamı Küçükçiftlik Park’ta dinleyicileriyle buluşacak.
Bu yıl 20. yılını kutlayan İstanbul Caz Festivali'nin konuklarından biri de soul ve R&B müziğin dünyaca ünlü sesi Alicia Keys. “Girl On Fire” şarkısıyla hala listelerin zirvesinde olan 14 Grammy sahibi ünlü Amerikalı şarkıcı, 2 Temmuz akşamı Küçükçiftlik Park’ta dinleyicileriyle buluşuyor olacak. Dünyaca ünlü güzel Alicia Keys müzikteki başarısının yanında sosyal sorumluluk projelerine yaptığı inanılmaz katkılarla tanınıyor.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler