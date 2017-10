15 Grammy ödüllü şarkıcı, söz yazarı, prodüktör ve oyuncu Alicia Keys’in, 6. stüdyo albümü “Here" yayınlandı.

Kendisi için en çok önem taşıyan konulara dair bakış açısını açık yüreklilikle ortaya koyduğu yeni albümde Keys, yetiştiği şehir olan New York’tan hikayelere, müziğin hissiyatına ve günümüz dünyasının kültürel iklimine ışık tutuyor. 18 parçadan oluşan albümdeki her bir şarkı sözü bir itiraf ve her bir melodi bir yakarış özelliği taşıyor.



Alicia Keys’in A$AP Rocky ile düet yaptığı ve kendi ailesinden esinlenerek yazdığı "Blended Family (What You Do For Love)" parçası albümün genelindeki geçmişle yüzleşme halini en dikkat çekici şekilde ortaya koyan çalışmalardan biri. Bununla birlikte Alicia Keys, “HERE” albümünü “günümüzde içinde yaşadığımız dünyaya verilen bir tepki” olarak özetliyor.