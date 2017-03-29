Cemal Hünal ve Onur Şenay’ın birlikte rol aldığı “Patron”; hem her türlü sürprizin yer aldığı akışı hem de sahneleme tekniği ile tiyatroseverlere sıra dışı bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Çocukluk arkadaşı iki kafadarın birlikte çıktıkları bir yolculuğun macerasını tiyatro sahnesine taşıyan “Patron” oyunu, alışılandan farklı olarak, daha sinematografik bir anlatımda ilerliyor. Prömiyerinden bu yana tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği “Patron”, oyuncuların sahneyi kendilerinin kurup değiştirdiği farklı sahneleme tekniği ile de dikkat çekiyor.



Tiyatro Şenay’ın, iki ünlü oyuncu Cemal Hünal ve Onur Şenay’ı tiyatro sahnesinde buluşturan yeni oyunu “Patron”, kara komedi bir mafya hikayesi anlatıyor. Bir yol macerası olan oyunda; çocukluk arkadaşı iki kafadar Sadık (Cemal Hünal) ve Okan (Onur Şenay), Patron adını verdikleri bir mafya lideri için çalışmaktadırlar. Patron’un ölüm talimatı verdiği birini öldürürler, fakat yanlış kişiyi öldürdüklerini fark ederler. Patron’un gazabından çok korkan iki kafadar, Patron’a gidip durumu kendi ağızlarından anlatmak isterler.



Jason Milligan’ın yazdığı, Türkçe çevirisini Cemal Hünal’ın yaptığı “Patron”un yönetmenliğini de Hünal üstleniyor. “Patron”; 29 Mart 2017, Çarşamba ve 30 Mart 2017, Perşembe akşamları Gayrettepe KATS Sahne’de izlenebilir. Başlama saati 20:30 olan oyunların biletleri, Biletix’ten ve gişeden temin edilebilir.

