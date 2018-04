Allah Belanı Versin Brokoli

Sıradışı bir şişmanın trajikomik zayıflama hikayesi…

Bildiğiniz tüm diyet kitaplarını unutun! Onur Gökşen, 180 günde verdiği 32 kilonun hikâyesini yazdı... Bu bugüne kadar okuduğunuz en eğlenceli diyet kitabı ve şişman insanlar için adeta bir kılavuz niteliğinde… Çektikleri ıstıraplar, yarıda bıraktıkları diyet programları, diyet süresince yaptıkları kaçamaklar, diyetisyene bir kere gidip bir daha gitmemeler, her "Pazartesi" diyete başlayıp "Salı" günü -hiçbir pişmanlık duymadan- on porsiyon patates kızartması yemeler... Şişman insanların iradesizlikleriyle, diyet yaparken başlarına gelen felaketlerle ilgili her şey bu kitapta...