Any İstanbul, 3 Ekim Cumartesi gecesi ünlü müzisyen Allen Hulsey’i ağırlıyor!





İstanbulluların vazgeçilmez adreslerinden biri olan Any İstanbul, sunduğu eşsiz lezzetleri ve ayrıcalıklı ambiyansının yanı sıra keyifli partileri ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. 3 Ekim Cumartesi gecesinin sürprizi ise Amerikalı müzisyen Allen Hulsey!Besteci, söz yazarı ve usta gitarist Allen Hulsey, sempatik tavırları ve kendi tarzını yansıttığı coverlarıyla sizi Any’de eğlenceli bir geceye davet ediyor.Yeni sezonu keyifle karşılamak ve Allen Hulsey ile eğlenceye katılmak için 3 Ekim Cumartesi gecesi Any İstanbul’u kaçırmayın!