Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar listesi

Bu yıl 81’inci kez düzenlenen ve her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyileri için verilen Altın Küre Ödülleri, dün gece Los Angeles’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Drama dalında en iyi film başta olmak üzere en iyi erkek oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüyle birlikte en iyi yönetmen ve en iyi müzik ödüllerini de alan Oppenheimer geceye damgasını vurdu. Barbie ise "en iyi şarkı" dalında ödül kazandı. Televizyon kategorisine ise Succession ve The Bear damga vurdu.

Ödüllerin tam listesi: