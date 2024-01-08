Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar listesi
Sinema ve televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Küre, sabaha karşı ABD'de düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Altın Küre Ödülleri’ne ‘Oppenheimer’ damga vurdu.
Bu yıl 81’inci kez düzenlenen ve her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyileri için verilen Altın Küre Ödülleri, dün gece Los Angeles’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Drama dalında en iyi film başta olmak üzere en iyi erkek oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüyle birlikte en iyi yönetmen ve en iyi müzik ödüllerini de alan Oppenheimer geceye damgasını vurdu. Barbie ise "en iyi şarkı" dalında ödül kazandı. Televizyon kategorisine ise Succession ve The Bear damga vurdu.
Ödüllerin tam listesi:
- En iyi film - drama: Oppenheimer
- En iyi film - müzikal/komedi: Poor Things
- En iyi yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer
- En iyi aktris - drama: Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon
- En iyi aktör - drama: Cillian Murphy - Oppenheimer
- En iyi aktris - müzikal/komedi: Emma Stone - Poor Things
- En iyi aktör - müzikal/komedi: Paul Giamatti - The Holdovers
- En iyi yardımcı kadın oyuncu: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers
- En iyi yardımcı erkek oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer
- En iyi senaryo: Anatomy of a Fall - Justine Triet, Arthur Harari
- En iyi film müziği: Ludwig Göransson - Oppenheimer
- En iyi orijinal şarkı: What Was I Made For? (Barbie) - Billie Eilish O'connell, Finneas O'connell
- En iyi animasyon filmi: The Boy and the Heron - Hayao Miyazaki
- Yabancı dilde en iyi film: Anatomy of a Fall
- En iyi gişe başarısı ödülü: Barbie
- En iyi TV stand up komedyeni: Ricky Gervais - Ricky Gervais: Armageddon
- En iyi TV dizisi - drama: Succession
- En iyi TV dizisi - müzikal/komedi: The Bear
- En iyi kadın oyuncu - TV drama: Sarah Snook - Succession
- En iyi erkek oyuncu - TV drama: Kieran Culkin - Succession
- En iyi kadın oyuncu - TV müzikal/komedi: Ayo Edebiri - The Bear
- En iyi erkek oyuncu - TV müzikal/komedi: Jeremy Allen White - The Bear