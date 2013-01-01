Altın yumurtlayan yazarlar

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Forbes Türkiye, 2013’ün en çok kazanan yazarlarını açıkladı

2013 yılında yazarların telif kazançlarında belirgin bir artış yaşandı. 2012’de, Türkiye’nin en çok kazanan 20 yazarın toplam geliri 11 milyon lira civarındayken 2013’te yüzde 34’lük bir artışla rakam 14,8 milyon lirayı buldu. 2012’de yalnızca Sinan Yağmur ve Ahmet Ümit’in geçtiği 1 milyon barajını, geçen yıl sekiz yazar aştı: Elif Şafak, Ahmet Ümit, Sinan Yağmur, Zülfü Livaneli, Ahmet Altan, İskender Pala, Yılmaz Özdil ile Ayşe Kulin‘in telif gelirleri 1 milyon liranın üzerinde seyretti. Sinan Yağmur, 660 bin toplam baskı adediyle son üç yıldır olduğu gibi yine “yılın en çok satan yazarı” oldu. Ancak ortalama telif oranı yüzde 15 olan Yağmur, kitap fiyatlarının da daha düşük (11 ila 15 lira) olması sebebiyle yılı en çok kazanan üçüncü yazar olarak tamamladı. Forbes verilerine göre, geçen yıl en çok satan roman Zülfü Livaneli imzalı Kardeşimin Hikâyesi (280 bin), en çok baskı yapan kitapsa Yılmaz Özdil'in Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda’sı (350 bin) oldu.



İlk beş

1. Elif Şafak’ın 2013’te 300 bin adet basılan romanları, toplamda 8,7 milyon lira gelir getirdi. Şafak’ın telif geliri ise 1,75 milyon lirayı buldu.

2. Ahmet Ümit - 1,34 milyon lira

3. Sinan Yağmur - 1,33 milyon lira

4. Zülfü Livaneli - 1,3 milyon lira

5. Yılmaz Özdil - 1,15 milyon lira.