Altıüstü’nden yepyeni bir albüm

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Altıüstü, yeni albümleri ‘Kurumuş Güller’deki aşk dolu ve duygusal şarkılarıyla müzik dünyasına yepyeni bir romantizm getiriyor

Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki eğitimleriyle müziğin farklı dallarında uzmanlaşan Salih Bahçeli ve Levent Marancı’nın kurduğu Altıüstü, yeni albümleri ‘Kurumuş Güller’ ile Türkiye’deki Pop Rock grupları arasında yerlerini kanıtlamaya hazırlanıyor. Vokal ve gitarda Salih Bahçeli’nin, davulda Levent Marancı’nın, basgitarda Şentürk Öztaş’ın, saksafon ve klavyede Yiğit Albayrak’ın ve gitarda Paşa Çelik’in hünerlerini sergilediği grup, ‘Çok Zor’, ‘Senden Kalma’, ‘Geç Kalınmış Kadın’ ve ilk albümlerine ismini veren ‘Kurumuş Güller’ parçalarıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yapıyor.



Aşka karşı umudunu kaybetmeyenler için ilk klip ‘Kurumuş Güller’e!

Mustafa Sandal, Erdal Çelik, Can Güney ve Levent Demirbaş gibi birçok başarılı müzik adamıyla çalışma fırsatı yakalayan Salih Bahçeli’nin tüm söz ve müziklerini bestelediği albümde, ilk klip ‘Kurumuş Güller’ şarkısına çekildi. Aşka inancın ve umudun işlendiği klipte Altıüstü’ne Çek asıllı model ve oyuncu Sandra eşlik etti. Ünlü klip ve reklam yönetmeni Devrin Usta’nın yönetmenliğini üstlendiği klibin çekimleri, İstanbul yakınlarında Saray Köyü’nde ahşap bir evde ve bahçesinde gerçekleştirildi. Altıüstü’nün yeni albümü, Nisan ayı itibariyle dijital platformlarda müzik severlerle buluştu.