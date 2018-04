Amatör müzisyenler kapışacak

Amatör müzisyenleri destekleyen Emregenza Festivali üçüncü kez İstanbul'a konuk oluyor

Mayıstaki elemelerde finale kalan Arsnova, Güneş Gürsoy, Kampala, Minimal Amalar, Montana Çetesi, None Shall Return, Rain Leechers, Rom, Saspent, The Tides, Trnc ve Yabancı Değiliz bu pazar Jolly Joker İstanbul’da yarışacak. Birinci grup, Almanya ’daki Uluslararası Taubertal Festivali’ne katılacak. Dünya çapında amatör müzisyenleri destekleyen, 150’yi aşkın şehirde düzenlenen Emergenza Festivali, 22’nci yılında üçüncü kez İstanbul’da.



Mayıstaki elemelerde finale kalan Arsnova, Güneş Gürsoy, Kampala, Minimal Amalar, Montana Çetesi, None Shall Return, Rain Leechers, Rom, Saspent, The Tides, Trnc ve Yabancı Değiliz bu pazar Jolly Joker İstanbul’da yarışacak. Birinci grup, Almanya’daki Uluslararası Taubertal Festivali’ne katılacak.