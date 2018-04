Anadolu break!

Breakdans'ın dünyadaki en iyi isimleri, zeybek, kaşık gibi geleneksel Türk danslarını keşfetmek için 'Red Bull Anadolu Break' projesi kapsamında eylül ayında Türkiye turuna çıkacak

1970’lerin başında New York’ta ortaya çıkan breakdansın dünyadaki en önemli üç ismi Lilou, Neguin ve Roxrite, 3 – 22 Eylül tarihleri arasında Anadolu turuna çıkmaya hazırlanıyor. Her yıl dünyanın en iyi breakdansçısını belirleyen Red Bull BC One yarışmasında birinci olarak Red Bull BC One All Stars listesine giren Cezayir kökenli Fransız Lilou, Brezilyalı Neguin ve Amerikalı Roxrite’e; Anadolu danslarını keşfedecekleri Anadolu turnesinde dünyanın en prestijli breakdance ekiplerinden Flying Steps’in kurucusu ve Fatih Akın’ın ‘Duvara Karşı’ filminin opera uyarlamasının koreografı Amigo (Kadir Memiş) liderlik ediyor.



Amigo eşliğinde yol alacak olan ekip, Aydın , Antalya ve Kars’a giderek avcı hayvanların hareketlerinin birebir karbon kağıdıyla dansa yansımasıyla ortaya çıkan ve Ege bölgesinin geleneksel dansı olan Zeybek, Antalya bölgesinde yüz yıllardır özellikle kadınların oyun seanslarında çalışarak mükemmelleştirdiği Kaşık oyunu ve ismini dillere destan bir dans atışmasında Kiziroğlu Mustafa Bey’e yenilen Köroğlu’ndan alan Köroğlu danslarını keşfetmenin yanı sıra bu oyunları breakdans ile harmanlayarak hem kendi sınırlarını zorlayacak, hem de seyirciye daha önce deneyimlemedikleri sıra dışı bir gösteri sunacaklar.



Sinemaya Fatih Akın’ın öğrencisi olarak başlayan, The Salon (2011), Lady Windermere (2011) ve Time Wont Wait For You (2012) gibi filmler ve birçok klibe imza atan genç yönetmen Taylan Mutaf da çekeceği belgeselle Amigo’nun rehberliğindeki bu üç olağanüstü b-boy’un Anadolu’da yöre insanları ve dansçıları ile buluşacağı yolculuğunu bölgelerin doğal güzellikleri eşliğinde kayda alacak. Red Bull Anadolu Break için özel olarak tasarlanan Red Bull kutuları da kısa süreliğine raflardaki yerini alacak.