Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından, Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Anadolu Ödülleri’nin kazananları açıklandı.

Doğan Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen ödül programına, Müzecilik, Süreli Etkinlikler, Gösteri Sanatları, Arkeoloji ve Restorasyon kategorilerinde toplam 133 proje başvurdu. Türkiye’nin 35 ilinden adayların başvurduğu yarışmada, finale kalan 25 projeden altısı “Anadolu Ödülü”ne değer bulundu. Seçici Kurul, iki projeye de“Alana Katkı Ödülü” verilmesini kararlaştırdı.



İlk Anadolu Ödülleri’nin kazananları, Sivas, Eskişehir, Hatay, Çanakkale ve Van oldu. Arkeoloji kategorisinde Kayalıpınar Kazısı (Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü); Müzecilik kategorisinde OMM-Odunpazarı Modern Müze (Odunpazarı Modern Sanat Vakfı); Restorasyon kategorisinde The Museum Hotel Antakya, 5. Mıntıka 4642 Numaralı Parsel Koruma Süreci (DS Mimarlık); Süreli Etkinlikler kategorisinde Çanakkale Bienali (CABININ), Gösteri Sanatları kategorisinde ise EBB Senfoni Orkestrası (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi) ve Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği (Van Devlet Tiyatrosu) Anadolu Ödülleri’nin sahibi oldu.







Seçici Kurul ayrıca, başarılı bulduğu iki projeyi de teşvik ödülü niteliğindeki “Alana Katkı Ödülleri” ile onurlandırdı. Arkeoloji kategorisinde Siirt - Başur Höyük Kazısı (Ege Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümleri); Restorasyon kategorisinde ise Kültür Yolu Projesi (Erzurum Büyükşehir Belediyesi) Alana Katkı Ödülü’nün sahibi oldu.



Kültürel çeşitliliği sahiplenmek…



Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın, Baksı projesinin 20. yıldönümünde, benzer projelerin çoğalmasını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği “Anadolu Ödülleri”nin sonuçları 12 Kasım tarihinde, Vakfın Youtube kanalında yayınlanan çevrimiçi bir törenle açıklandı.



Baksı Kültür Sanat Vakfı ve Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, yaptığı konuşmada Anadolu Ödülleri’nin gelecekten beklentileri olan çoğulcu bir proje olduğuna dikkat çekerek, yarışmanın ilk yılına ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Kollektif katkıların ürünü olan bu proje gerek bizler gerekse katılımcılar için son derece ufuk açıcı bir deneyim oldu. İlk yıl için beklentimizin üzerinde bir katılımla karşılaştık. Projelerin çeşitliliğinin yanı sıra STK’lar, bireysel katılımcılar, yerel yönetimler ve resmi kuruluşlar gibi çok farklı kesimlerden başvurular aldık. Türkiye’nin hemen her tarafında bu kültürel çeşitliliği sahiplenmiş ciddi çalışmalar olduğunu gördük. Bu bizi son derece sevindirdi ve gelecek konusunda daha umutlu olmamızı sağladı. Böylece Anadolu’yu eski kültürel bereketine, enerjisine ve çeşitliliğine kavuşturacak bir yolun açıldığını düşünüyorum. Tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum.”







Anadolu Ödülleri’nin ana sponsoru Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı da teşekkür konuşmasında, “Ait olduğu toprakların değerlerine saygıyla çalışmalarını sürdüren Baksı Kültür ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği Anadolu Ödülleri’nin ana sponsoru olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu destekle köklerimize ve insanımıza sahip çıkanları ve ortak değerlerimizi yaşatanları görünür kılmayı, onlara güç ve cesaret vermeyi umuyoruz.” dedi.



Yarışma sürecine ilişkin görüşlerini paylaşan Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan ise şöyle konuştu: “Anadolu Ödülleri, üzerinde yaşadığımız kadim toprakların kültürel zenginliği görünür kılma adına önemli bir girişim olmasının yanı sıra, değerlendirme süreciyle de farklı kuşaklardan ve meslek alanlarından uzmanları bir araya getiren bir bilgi ve deneyim paylaşım düzlemine dönüştü. Bu süreç, Anadolu’yu daha geniş bir açıdan görmemize; farklı çağlara ve kültürlere uzanan birikimini çok daha derinden hissetmemize olanak sağladı.”







Anadolu’dan ilham alan 133 proje yarıştı



“Arkeoloji”, “Müzecilik”, “Süreli Etkinlikler”, “Gösteri Sanatları” ve “Restorasyon” alanlarında son beş yılda gerçekleştirilen projelerin katıldığı ödül programının başvuruları 10 Temmuz – 10 Ekim 2020 tarihleri arasında Baksı Müzesi internet sitesi (www.baksi.org<http://www.baksi.org/>) üzerinden yapıldı. Yarışmaya ilk senesinde Türkiye’nin 7 bölgesinden, 35 farklı ilden, toplam 133 proje başvurdu. Süreli Etkinlikler’e 48, Müzecilik’e 31, Gösteri Sanatları’da 21, Restorasyon’a 20 ve Arkeoloji kategorisine ise 13 proje başvurusu yapıldı. Yarışmaya Sivas’tan 20 proje aday gösterilirken, Gaziantep ve Ankara 7’şer proje, Çanakkale ve Malatya ise 6’şar proje ile yarışmaya en çok katılım gösteren Anadolu illeri arasında yer aldı.



Konsept Kurul’un değerlendirmeleri sonucunda ilk elemeyi geçen başvurular finalist olarak Seçici Kurul’a sunuldu. Projeleri inceleyen Seçici Kurul üyeleri, daha sonra çevrimiçi bir toplantıda bir araya gelerek Anadolu Ödülleri’nin sahiplerini belirledi. Gazeteci ve yazar Doğan Hızlan’ın başkanlık görevini üstlendiği Seçici Kurul’da Prof. Dr. Ali Akay, Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Nezih Başgelen, Levent Çalıkoğlu, Arhan Kayar, Doç. Dr. Ayşe H. Köksal, Bülent Ortaçgil, Prof. Dr. Süha Özkan, Faruk Pekin, Dr. Nusret Polat, Prof. Dr. Metin Sözen, Murat Tabanlıoğlu, Görgün Taner, Saffet Emre Tonguç ve Prof. Dr. Fikret Yegül yer aldı.



Sanatçı Osman Dinç’in imzasını taşıyan ödül heykelleri ile katılım sertifikaları Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından sahiplerine ulaştırılacak.