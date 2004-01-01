Anand Wilder’dan yıldızlarla dolu müzikal: ”Break Line”

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Yeasayer’ın gitaristi Anand Wilder, 2004'ten beri hazırlıklarını sürdürdüğü müzikali Break Line‘ı 15 Temmuz’da Secretly Canadian etiketiyle yayınlamaya hazırlanıyor

Wilder’ın, bir başka besteci olan Maxwell Kardon’la birlikte yazdığı Break Line‘da Chairlift, Man Man, Dirty Projectors, Delicate Steve, Vampire Weekend gibi grupların üyeleri yer alıyor.



Çocukluktan beri arkadaş olan Wilder ve Kardon’un babalarından öğrendikleri bir şarkı ve hikaye üzerine kurulmuş olan Break Line, batı Pensilvanya’da geçiyor. Özellikle 1970′lerde Kinks ve The Byrds gibi grupların yaptığı ilk kayıtları müzikal için referans veren ikili, 11 şarkılık müzikalden ”Wedding Day” isimli parçayı albüm yayınlanmadan önce paylaştı.



Break Line‘da yer alan vokalistler şöyle:

Anand Wilder (Yeasayer), Chris Keating (Yeasayer), Ryan Kattner (Man Man), Haley Dekle (Dirty Projectors), Austin Fisher (Suckers), Quinn Walker (Suckers).



Şarkıları çalan orkestrada da şu isimler yer alıyor:

Steve Marion (Delicate Steve), Rostam Batmanglij (Vampire Weekend), Ira Wolf Tuton (Yeasayer), Britt Myers (Chairlift)