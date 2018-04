André Rieu İstanbul'u salladı

Klasik Müziğin Madonnası André Rieu’nun Ülker Sports Arena’da yapılan konserine ilgi büyüktü.

Klasik müziği olimpiyat statlarına taşıyan André Rieu’nun, önceki gece (30 Kasım) Ülker Sports Arena’da yapılan konserine sanat, siyaset ve iş dünyasından yoğun ilgi vardı. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Cumhurbaşkanı adayı Prof. Ekmelettin İhsanoğlu, sanatçılar Halit Ergenç; Ebru Cündübeyoğlu, Sermiyan Midyat, Ediz Hun ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ahmet Güneştekin, Ralf Tezmen, İlhan-Pınar Sabancı çifti sanatçıyı izlemek için gelenler arasındaydı.



İstanbul seyircisi dünyada müzikten anlayan en iyi seyirci “Valslerin Kralı” olarak bilenen André Rieu, izleyicileri “İstanbul seyircisi dünyada müzikten anlayan en iyi seyirci” diyerek programına başladı. 80 kişilik Johann Strauss Orkestrası’yla birlikte sahne alan Rieu, dünyanın en çok bilinen valslerini çalarken, izleyicilerden onlarca çift müzikler eşliğinde dans etti. The New York Times’da yayınlanan bir incelemede“Klasik Müziğin Madonna’sı” olarak söz edilen André Rieu, sahnedeki görsel şölen ile izleyicileri büyüledi.



Sahnede İspanyol esintileri ve balon yağmuru

“Good Music In Town” konserleri kapsamında Yapı Kredi sponsorluğunda MAP, Piu Music ve CEO Event işbirliğiyle Türkiye’ye 2. kez gelen André Rieu’nun konserinde müzikler kadar görsel şovlarda göz doldurdu. Programın bir bölümünde Mariachi Meksika eşliğinde salonda dolaşan Boğa maskotu,ilerleyen saatlerde seyircilerin üzerine yağdırılan rengarenk balonlar izleyicilere neşeli ve eğlenceli dakikalar yaşattı ve Ülker Sports Arena alkışlara boğuldu İstanbul André Rieu ile dans etti.



Bugüne kadar dünya müzik listelerinde 30 kez liste birinciliği, 355 Platin Albüm Ödülü, 35 milyon DVD satışı, 2012 dünyanın en çok satan erkek sanatçısı, 2009-2011 Yılın Tur Sanatçısı Top 10 gibi başarıları elinde tutan André Rieu; Türkçe şarkılarla seyirciye sürpriz yaptı. Hatırla Sevgili, Kasap Havası,Katibim, müziği eşliğinde şarkılara katılan izleyiciler, uzun süren alkışlarla sanatçıya pek çok kez bis yaptırdılar. Sahnenin önünde onlarca seyircinin elele dans etmesi ile biten konserde eşsiz anlar yaşandı.



(DHA)