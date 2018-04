Andrew Mango hayata veda etti!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

'Atatürk - Modern Türkiye'nin Kurucusu' kitabının yazarı, İngiliz yazar Andrew Mango vefat etti.

Atatürk Biyografisi'nin yazarı ünlü İngiliz tarihçi-yazar Andrew Mango bugün hayatını kaybetti. 88 yaşındaki Mango'nun Londra'daki evinde uykusunda yaşamını yitirdiği belirtildi. Türkiye ile ilgili araştırmaları ve yazıları ile tanınan İstanbul doğumlu Mango, BBC Türkçe yayınlar servisinin yöneticiliğini de yapmıştı.



SIK SIK TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDERDİ

Londra’daki School of Oriental Studies’de Farsça ve Arapça öğrenen Andrew Mango, Büyük İskender olayının İslamiyet içinde yer alan biçimleri üzerine yaptığı araştırmayla doktorasını verdi. 1947’de öğrenciyken katıldığı BBC’de on dört yıl boyunca Türkçe Yayınlar bölümünün yöneticiliğinde bulundu. Burada Güney Avrupa ve Fransızca Yayınlar Müdürüyken 1986’da emekliye ayrıldı. O günden bu yana, bütün çalışmalarını Türkiye’yle ilgili konularda araştırmalara ayırdı. Sık sık Türkiye’yi ziyaret eden Andrew Mango’nun, Türkiye’yle ilgili ilk yazısı 1957 yılında Political Quarterly adlı dergide yayınlandı. Mango'nun, Modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk, Sultan'tan Atatürk'e Türkiye,Türkiye ve Türkler, Türkiye'nin Terörle Savaşı ve Türkiye'nin Yeni Rolü adlı kitapları bulunuyor.