İç savaşların, sürgünlerin, yenilmişlerin, yurdundan uzak olmanın melankolisi ve yıllar sonra yurduna dönen ama yurdunu bulamayanların hüzünlü öyküleri…

Şiirsel bir anlatım dilini muhteşem görüntülerle sunan Angeloupolus’un sinemasıyla tanışmadıysanız kaçırılmayacak bir fırsat var. Yazar Neşet Kutluğ, Toy İstanbul’da gerçekleştirdiği Yönetmen Sineması İncelemeleri başlıklı atölyelerde her iki ayda bir farklı bir yönetmene odaklanıyor. Ocak ve şubatta yapılacak atölyelerde Yunanistan sinemasının büyük anlatıcısı Theodoros Angelopoulos mercek altına alınacak. Yönetmenin sinema dili ve bu dili yaratırken kullandığı araçlar filmografilerinden örneklerle sunulacak. 27-28 Ocak ve 3-4 Şubat tarihlerinde 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan atölyeye katılmak için, toyistanbul.com/workshops adresinden ön kayıt formunu doldurmanız gerekiyor.



