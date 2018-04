‘Angels & Ghosts'

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Grammy ve platin plak ödüllü Depeche Mode grubunun vokalisti Dave Gahan’ın, daha önce de ortak çalışmalara imza attığı İngiliz Soulsavers ile yeni albümü ‘Angels & Ghosts’ müzik marketlerde.

Daha önce bir araya gelen Dave Gahan ve Soulsavers 2012 yılında ‘The Light the Dead See’ albümünü yayınlamıştı. “All of This and Nothing” şarkısının öne çıktığı ve 9 şarkının yer aldığı albümdeki tüm şarkılar Dave Gahan ve Soulsavers imzası taşıyor. İlk albümden bu yana müzikal anlamda da değişen ve gelişen bir sound’un hissedildiği albümde, dinleyenleri daha karanlık ve kimi zaman da Dave Gahan ve Soulsavers’ın imzası haline gelen blues ve gospel gibi etkilerinin de hissedildiği şarkılar bekliyor.