Ankara Sanat Tiyatrosu ENKA'da

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26. Yılını kutlayan ENKA Kültür Sanat Buluşmaları 7 Temmuz'da ASTın "Selamün Kavlen Karakolu" ile açılıyor.

Yücel Erten tarafından oyunlaştırılan bir Aziz Nesin öyküsü sosyal taşlama: “Selamün Kavlen Karakolu“, Ankara Sanat Tiyatrosu’nun ödüllü performansıyla ENKA Kültür Sanat Buluşmaları’nda sahne alıyor.



Oyun, geldikleri mahallede sahte bir karakol açan iki dolandırıcının başlarına gelen trajikomik olayları konu alıyor. 7 Temmuz akşamı Eşref Denizhan Açıkhava Sahnesi’nde ENKA seyircisiyle buluşacak oyunda Mahir İpek, Mehmet Ulusoy, gibi sanatçılara, 13. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Özgürcan Çevik ve Özgün Aydın eşlik ediyor. 26. Yıl ENKA Kültür Sanat Buluşmaları 1 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Etkinliklerin programı facebook ve twitter adreslerinde, biletler Biletix’de.