Anne Frank yalnız değildi!

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Polonyalı Rywka Lipszyc'in 14 yaşındayken 2. Dünya Savaşı sırasında yazdığı günlük ABD'de yayımlanıyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan yıllar sonra ortaya çıkarılan, Polonyalı Yahudi bir kız çocuğunun savaş yıllarında yazdığı günlük, Rywka Lipszyc ismini Yahudi soykırımının simgelerinden Anne Frank'ın yanına yerleştirdi.



Ailesini savaş sırasında kaybeden Polonyalı Rywka Lipszyc'in ülkesindeki Lodz gettosunda Ekim 1943'ten Nisan 1944'e kadar yazdığı 112 sayfalık günlük, İngilizceye Malgorzata Markoff tarafından çevrildi ve yazıldıktan 70 yıl sonra ABD'de yayıma hazırlandı.



Lipszyc'in 14 yaşındayken duygularını, düşüncelerini, endişelerini ve hayallerini anlattığı günlüğün okurla önümüzdeki günlerde buluşması bekleniyor.



Günlüğün hikayesi

Ailesini kaybeden ve Lodz gettosunda yaşayan Rywka Lipszyc'in buradaki binlerce kişiyle Ağustos 1944'te Auschwitz-Birkenau toplama kampına nakledildikten sonra yakalandığı hastalıktan kurtulamadığı sanılıyor.



Lipszyc'nin gettodayken yazdığı günlüğünse Sovyet ordusunda görev yapan doktor Zinaida Berezovskaya tarafından 1945'te bir krematoryumun külleri arasında bulunduğu ifade ediliyor.



Berezovskaya ailesinin 60 yıl sakladığı günlüğün yayımlanma sürecinin, tarihe bir çocuğun gözünden tanıklık eden defterin Sovyet doktorun torunu tarafından San Francisco'daki Kuzey California Yahudi Soykırımı Merkezi'ne götürülmesiyle başladığı belirtiliyor.



Anne Frank'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında Hollanda'da ailesiyle Nazilerden kaçtığı dönemi anlattığı günlük de Yahudi soykırımının gerçeklerini en iyi aktaran kitaplardan biri sayılıyor. Anne Frank, 1945 yılında bir toplama kampında hayatını kaybetmiş, babası 14 yaşındayken yazdığı güncenin yayımlanmasını sağlamıştı. 60'tan fazla dile çevrilen kitap beyaz perdeye de aktarılmıştı.



(AA)