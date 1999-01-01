Apokalips/Amonyak

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Edebiyatımızın en lirik isimlerinden Lale Müldür'ün toplu şiirlerini bir araya getiren kitap son günlerin en fazla okunanları arasında.

Sırtında görünmez bir bebekle, beyin kanamasından sonra sürekli saçlarımı ters yıkadım. Görünmez bir Japon felç halinde… Karmaşıklaşan yeni bir su dili ve Apokalips’in kirli saçlarıyla… Her şiirin sonunda dipdiri kalakalıyordum işte bir Yunan tanrısının mükemmel uzantılarında… Ah görünmez, felçli bebekleri büyük Amonyak/Apokalips halinin…



Apokalips/Amonyak, Lâle Müldür’ün 1990-2012 yılları arasında yayımladığı kitaplardan oluşuyor. Sarartı/Safran (Ahmet Güntan’la birlikte, Voyıcır 2 kitabından), Güneş Tutulması 1999, Saatler ve Geyikler, Ultra-Zone’da Ultrason, Siyah Sistanbul, anne’ye ayetler ve o’nun postmortem alâmetleri.



Tüm sınır uçlarını gezdikten sonra kendi kovuğuna çekilen, tamamen kendine ait bir dil. Kıyamet sonrası yeniden doğuşu temsil edecek kadar duru ve çocuksu, ama bir başka kıyamete geçişi de hissettirecek kadar 21. yüzyıla ait şiirler.