"Arabesk Dünyam"

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TMC Müzik, hazırladığı derleme albümlerine arabesk türüyle devam ediyor.

Farklı sanatçıların şarkılarından oluşan “Arabesk Dünyam” dijital platformlardaki yerini aldı. İşte albümde yer alan isimler ve şarkılar:

1. Mustafa Uğur – Seni Yakacaklar

2. Nadide Sultan Türkoğlu – Sensiz Yaşar Mıyım?

3. Olgun Şimşek – Üflediler Söndüm

4. Funda Arar – Kelepçeliyim Ben Sana

5. Simge Sağın – Sarı Yapraklar

6. Cem Yıldız – Yarım Bıraktın

7. Neslihan Demirtaş – Ağlaya Ağlaya

8. Sonat – Yerin Dolmuyor

9. Hazal– Yastayım

10. Hüzün – Rastlamadım

