TMC Müzik, hazırladığı derleme albümlerine arabesk türüyle devam ediyor.
Farklı sanatçıların şarkılarından oluşan “Arabesk Dünyam” dijital platformlardaki yerini aldı. İşte albümde yer alan isimler ve şarkılar:
1. Mustafa Uğur – Seni Yakacaklar
2. Nadide Sultan Türkoğlu – Sensiz Yaşar Mıyım?
3. Olgun Şimşek – Üflediler Söndüm
4. Funda Arar – Kelepçeliyim Ben Sana
5. Simge Sağın – Sarı Yapraklar
6. Cem Yıldız – Yarım Bıraktın
7. Neslihan Demirtaş – Ağlaya Ağlaya
8. Sonat – Yerin Dolmuyor
9. Hazal– Yastayım
10. Hüzün – Rastlamadım