Arkaoda'da rengarenk Mayıs

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Kadıköy'deki Arkaoda, 15 Mayıs'ta Wut ve Ha Za Vu Zu konserlerine, mayısın 17-18' inde ise haftasonu boyunca sürecek Mini Mayıs Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Kadıköy’ün klasik mekânlarından Arkaoda, son dönemde Deform Müzik ’le yaptığı işbirliğiyle hazırlıyor programlarını. Kulüp , 15 Mayıs’ta Polonya– Türkiye Avant Art Festivali kapsamında Wut ve Ha Za Vu Zu konserlerine, 17-18’inde ise tüm haftasonu boyunca sürecek olan Mini Mayıs Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Mekânın bahçesinde, bahar esintileri eşliğinde plak pazarı gezilecek, ikramlarla keyiflenilecek. Festival boyunca hem ülkemizden hem de yurtdışından müzisyen ve DJ’lerle uçsuz bucaksız bir sonik evren oluşacak Kadıköy, Kadife Sokak’ta. Teksas’tan My Empty Phantom’ın konseri, Açık Radyo’daki soul programıyla büyük beğeni toplayan Clint Willey’in DJ kabinindeki seçkisi mayısın diğer sürprizleri arasında. Mekânda ay boyunca boş gece neredeyse yok. Klişe müziklerden ve monoton atmosferlerden kaçıp, müzikte ve gecede heyecan arayanlar için Arkaoda güzel bir alternatif.