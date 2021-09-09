Arter'in Arka Bahçesi'nde 2 yeni etkinlik: Sergi Dedektifleri ve Perküsyon Atölyesi

Sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Arter, bu sefer de yeni iki sanat etkinliği düzenliyor.

Arter Öğrenme Programı’nın fiziksel ortamda düzenlediği etkinlikler, uzun bir aranın ardından gerekli sağlık önlemleriyle yeniden başlıyor.

Arter’in arka bahçesinde, açık havada farklı yaş gruplarına yönelik gerçekleşecek çocuk atölyelerinde katılımcılar, çağdaş sanatı keşfedip yorumlarken çeşitli malzeme ve üretim araçlarıyla da yaratıcı süreçleri deneyimleyecekler. “Sergi Dedektifleri Arka Bahçede!” başlıklı atölye 18 Eylül Cumartesi günü saat 14:00’te, “Arka Bahçede Perküsyon Atölyesi” başlıklı etkinlik ise 25 Eylül Cumartesi günü 14:00’te gerçekleşecek.

Sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleşecek atölyelerin biletleri Arter’den temin edilebilir veya biletler@arter.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırabilirsiniz.