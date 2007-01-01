“Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı”na 4 ödül!

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Sahnelenmeye başladığı günden beri tiyatro severler tarafından bir hayli yoğun ilgi gören “Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı”, sezona damgasını vurdu

18. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’ne 7 dalda aday olarak bütün dikkatleri üzerine çeken Tiyatroadam, törende aldığı 4 ödülle de gecenin yıldızı oldu. “Yılın En Başarılı Prodüksiyonu”, “Yılın En Başarılı Yönetmeni”, “Yılın En Başarılı Sahne Tasarımcısı” ve “Yılın En Başarılı Sahne Müziği” ödüllerine layık görülerek büyük alkış aldı. 2007 yılında yönetmen Serdar Akar süpervizörlüğünde kurulan, 7 sezondur ekip ruhu ve Oyuncu performanslarıyla dikkat çeken Tiyatroadam, mizahi oyunlarla kendine özgü bir tarza sahip. Bu sezon, 20. yüzyılın en etkili Alman şairi, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni olarak nitelendirilen, Epik Tiyatro’nun kurucusu Bertolt Brecht’in “Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı” adlı oyununu seyirciyle buluşturan Tiyatroadam, düşündürüp, sarsarken; ayrıcalıklı bir neşe sunma konusunda da iddialı. Brecht’in savaş döneminde yazdığı anti-faşist bir oyun olan “Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı”nı seyirciyle buluşturan Tiyatroadam’ın, bu oyununda; Hitler'in iktidara yürüyüş öyküsü ile ünlü Chicago'lu gangster Al Capone'un öyküsü örtüştürülüyor. Oyunda, günübirlik çıkarlar adına iktidar ve sermaye sahiplerinin yasaları çiğneyerek işbirliği yaptığında; ülke siyasetinin, toplumsal düzenin onarılmaz ve geri dönülemez bir baskı rejimine dönüşebileceği gerçeği gözler önüne seriliyor. Epik Tiyatro’nun özüne uygun, çağdaş bir yorumla Ümit Aydoğdu tarafından sahneye konan ve Yücel Erten’in çevirisiyle dilimizle buluşan “Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı”nda; Aşkın Şenol, Ayça Koyunoğlu, Berk Yaygın, Çetin Kaya, Deniz Özmen, Fatih Koyunoğlu, Gökhan Azlağ ve Neslihan Arslan başarılı performansıyla göz dolduruyor. Oyuncuların yaklaşık otuz altı farklı kişiyi dönüşümlü bir şekilde oynadığı “Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı”nda, müzikler de yine oyuncular tarafından, akapella (insan sesiyle) olarak yapılıyor. Baş döndürücü bir tempo ve coşkuyla alışılagelmişin dışında bir tiyatro lezzeti sunan oyunun müzik direktörlüğü Oktay Köseoğlu’na, ışık tasarımı Yüksel Aymaz’a, dekor ve kostüm tasarımı ise Barış Dinçel’e ait.