Beşiktaş’ın yeni cep sahnesi Ezop Sahne’nin ilk prodüksiyonu olan “Aşiyan”; 26 Ekim Çarşamba akşamı perdelerini açıyor!

Bihter Dinçel’in kaleme aldığı ve aynı zamanda tek başına rol aldığı “Aşiyan”, bir kadının kendisini korumak için en güvenli yere, kendi aşiyanına çekilmesini anlatıyor.

Bihter Dinçel’in hem yazıp hem de oynadığı “Aşiyan”; Barış Dinçel imzasını taşıyan çarpıcı dekor tasarımı ve Başak Özdoğan’ın kostüm tasarımı ile aynı aileden üç sanatçıyı aynı sahnede buluşturuyor.





Yönetmenliğini Cem Emüler’in üstlendiği “Aşiyan”; evinin önünde bomba patlayan bir kadının, travmaya bağlı anksiyete bozukluğu yaşayarak 9 ayı evinde geçirmesi üzerine kurgulanmış sahici, nostaljik ve keyifli bir oyun. Eskide kalmak, yeniyi inşa etmeye çabalamak, yüzleşmek, karar vermek, durmak veya yola devam etmek…

Sezon boyunca kendisinden çokça söz ettirecek oyunun sürprizi, Bihter Dinçel’e sesleriyle eşlik eden Boncuk Yılmaz ve Güven Kıraç. Oyunun, ışık tasarımı ise Mahmut Özdemir imzasını taşıyor.

Prömiyerini 26 Ekim 2016, Çarşamba akşamı saat 20:30’da Ezop Sahne’de gerçekleştirecek olan oyun, prömiyerinin ardından 29 Ekim Cumartesi akşamı saat 20:30’da Ezop Sahne’de izlenebilir. Oyunun biletlerine; Biletix’ten ve Ezop Sahne gişesinden ulaşabilirsiniz.