Tiyatro Şenay’ın aşk, kadınlar ve erkekler üzerine eğlenceli, sürprizlerle dolu oyunu “Aşk Listesi”; 9 Ekim Pazar akşamı Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde sahnelenecek.
Yönetmenliğini Özdemir Çiftçioğlu’nun üstlendiği oyunda Onur Şenay, Ümit İlban ve Pamela Spence birlikte rol alıyor. İki erkek arkadaşın, hayallerindeki sevgiliyi bulmak için başlayan maceralarını anlatan oyun; tiyatroseverlere kadınlar, erkekler, yalnızlık, aldatma, ilişkiler ve aşk üzerine çok eğlenceli romantik bir komedi sunuyor.
İki perdelik “Aşk Listesi” 9 Ekim 2016, Pazar akşamı saat 19:00’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde sahnelenecek. Oyunun biletleri Biletix’ten ve gişeden temin edilebilir.