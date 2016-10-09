'Aşk Listesi' yeni sezonda da devam ediyor

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Onur Şenay, Ümit İlban ve Pamela Spence’in birlikte rol aldığı tiyatro oyunu “Aşk Listesi”, yeni sezonda da seyircilerle buluşmaya devam ediyor.