Aşk tüyoları bu kitapta!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Aşkın Tuna’nın ikinci kitabı “Bir Büyük Aşkın Olsun” raflardaki yerini aldı.

“Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda” isimli ilk kitabında şiirlerine ve şarkı sözlerine yer veren Tuna, bu defa aşk üzerine bir “kişisel gelişim” kitabı hazırladı. Aşkın Tuna, aşka dair tecrübelerini “Bir Büyük Aşkın Olsun” isimli kitabında anlattı. Tuna, bu kitabı yazma nedenini şu cümlelerle açıklıyor: “Aşk, öğretilebilen bir şey değildir, ancak yaşanarak öğrenilir. Bu kitabı hazırlamaktaki tek amacım yalnızca kendinizle yüzleşmenizi sağlamak! Aşk sınavında, aşk yarışında ve aşk savaşında kendinizle baş başa kalarak en doğru sonuca varabilmeniz için küçük bir ışık tutmak yolunuza…”

Aşkın Tuna, “Âşık olduğumuzu nasıl anlarız?”, “Ego, aşk hayatını nasıl etkiler?”, “Aşk kaç kez yaşanır?”, “Mutlu aşk var mıdır?”, “Aşkın ömrü ne kadardır?” gibi aşka dair pek çok sorunun cevabına yer verdiği kitabında ayrıca “Aşkın ömrünü uzatan tüyolar”ı da paylaşıyor. Ünlü söz yazarının sözlerini yazdığı ve Ebru Gündeş, Muazzez Abacı, Seden Gürel gibi birbirinden ünlü isimlerin seslendirdiği ve hala cover versiyonlarının yapıldığı “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda”, “Kutupta Yaz Gibi”, “Fırtınalar”, “Rüyalarda Buluşuruz”, “Devlerin Aşkı” ve daha birçok şarkısına ilham veren gerçek hikâyeler, hiçbir yerde yayımlanmamış yepyeni aşk şiirlerinden oluşuyor.

Ömür Gedik, Ayşe Özyılmazel, Mehmet Akbay, Aşkım Kapışmak, Zeynep Talu, Hulusi Özderici gibi kendi alanında ünlü gazeteci, yazar ve yöneticiler bu kitapta kendi aşk tariflerini yazdılar.