Aslı Demirer'den "Madem"

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

“Güneşi Beklerken” dizisinde ilk kez sesini duyduğumuz ve dizi izleyicileri tarafından gelen yoğun istek üzerine ilk teklisi “O Şarkı”yı yayımlayan Aslı Demirer, ikinci teklisi “Madem”i 3 Adım Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Türkiye’ye özellikle alternatif müzik dalında güçlü isimler katan M. Music Factory yarışmasında grubu GT Band ile 1.’lik kazanan Aslı Demirer, dizi, film ve reklam müzikleri yapıp, seslendirerek sürdürdüğü müzik hayatını albüme taşımaya karar verdi. Şarkılarını sırasıyla piyasaya çıkaran Aslı Demirer, içinde kendi bestelerinin bulunduğu ilk albümünü yeni yılda yayımlayacak. “Evimde de kayıt stüdyom var, ses mühendisliğine ilgim olduğu için. Şarkılarımı kendim yazıyorum. Kaygısızca, müziği ve içimden geleni önemseyerek müzik üretiyorum. Samimi olanın insanlara ulaşacağına inanıyorum. Müziğimi bir tarz adı altına sokmayı çok istemesem de, pop-rock ve akustik öğeler taşıdığını söyleyebilirim.” diyen genç müzisyen, müziğini bu şekilde özetliyor.

