Dünyada ilk kez gerçek bir Şaman’ın gözünden şamanizmi ritüelleri ve sihirleriyle içeriden anlatan Şaman Gözü (Kham Karak) binlerce yıllık kadim bilgilerle yaşamı yeniden şekillendirebilmenin nasıl mümkün olabileceğini anlatıyor.

Destek Yayınları tarafından piyasaya çıkartılan Şaman Gözü’nün yazarı Asu Mansur, kalıtsal yoldan devraldığı şamanizmi yıllarca Sibirya şamanlarında gördüğü eğitimle de bütünleyen gerçek bir şaman…

Şimdiye dek Şamanizm hakkında yazılan kitapların dışarıdan gözlemleme yapan araştırmacılar ya da gönüllüler tarafından kaleme alındığına dikkat çeken Asu Mansur, Şaman Gözü’nde yer verdiği bilgilerle doğayla iletişim kurabilme sanatını ve iletişim sayesinde dilekleri gerçekleştirme, olacaklardan haberdar olma, hayvanlardan bilgi alma, hastalıkları doğal yoldan iyileştirme, özel eşyaları ruhlandırarak onlardan faydalanma ve doğa iyelerinden destek alma tekniklerini bilgi cimriliğine kaçmadan görselleriyle açıkça anlatıyor.





Arka kapaktan...



Hayvanlar insanlara neyi, nasıl haber verir?

Ev kazaları aslında ne söyler?

Fiziksel rahatsızlıklar hangi içsel çöküşün işaretleridir?

Aşk, iş ve gelecekle ilgili dilekleri gerçekleştirmek için hangi sihir, hangi mevsimde ve günün hangi saatinde nasıl uygulanır?

Özel eşyalar nasıl bir ruhlandırma işleminden geçirilerek koruyucu tılsımlar haline dönüştürülür?

Bir şamanın ecza dolabında neler bulunur?

Doğa iyelerinden ne şekilde dilek dilenir?

Çocuk sahibi olmak için hangi ritüeller gerçekleştirilir?

Rüyaların gizemi nedir?

Doğayla ve doğanın iyeleriyle binlerce yıldır uyum içinde yaşayan şamanlar, doğanın döngüleriyle iş birliği yaparak gerçekleştirdikleri sihir ve ritüellerle sağlıklı yaşamayı, hastalıkları iyileştirmeyi, dilekleri gerçekleştirmeyi ve mistik güçleri arttırmayı biliyorlardı…

Şamanların binlerce yıldır uyguladıkları ritüelleri, şifalandırma teknikleri, öğretileri, gelenekleri ve sihir uygulamaları ilk kez gerçek bir şaman tarafından kaleme alındı. Binlerce yıllık kadim bir öğretinin ritüelleriyle hayatı bugün yeniden şekillendirmek mümkün…



