Atilla İlhan İzmir Basın Müzesi'nde ölümsüzleşti!

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Atilla İlhan İzmir Basın Müzesi'nde tekrar hayat buluyor.

Türkiye'nin önemli isimlerden tanınmış şair, yazar, gazeteci Attila İlhan'ın 1960-1970'li yıllarda makale işleri müdürlüğünü yaptığı Demokrat İzmir Gazetesi'nde kullandığı masa, sandalye ve sehpadan oluşan takım, İzmir Basın Mensupları Cemiyeti Basın Müzesi'nde sergilenmeye başladı.



İzmir'in yetiştirdiği çok önemli bir değer olan Attila İlhan'ın gazetecilik yaptığı yıllarda kullandığı masanın İzmir Basın Müzesi'ni henüz da zenginleştireceğini belirten İzmir Basın Mensupları Cemiyeti Başkanı Atila Sertel, "Bizlere göre paha biçilmez olan bu masayı müzemize bağışladıkları ve gelecek kuşaklara hediye ettikleri için Yentürk çiftine çok teşekkür ediyorum. Müzeyi gezenler, bu özgün koleksiyondan çok etkileneceklerdir. Sertel, Türk basın tarihine ışık tutacak özel eşya ve ekipmanların bulunduğu İGC Basın Müzesi'nin mutlaka gezilmesi gereken bir yer olduğunu belirterek, elinde veya evinde basın tarihi ile ilgili belge, eşya, ekipman olan duyarlı vatandaşları müzeye bağışta bulunmaya çağırdı. İzmir Kent Tarihi koleksiyoncusu Nejat Yentürk de bu nadide parçayı Basın Müzesi'ne bağışlamakla yerinde bir karar verdiklerini söyledi. Yentürk, "22 yıldır İzmir Kent Tarihi koleksiyonu yapıyoruz. Bütün bunlar İzmir'in kültürel mirası. 12 yıl önce edindiğimiz bu masa takımı, halen orijinalliğini koruyor ve bu müzeye çok yakışan bir parça. İzmir Gazeteciler Cemiyeti çok önemli bir kurum ve bu masanın çok uzun yıllar burada kalarak gelecek kuşaklara aktarılacağına inancımız tam" diye konuştu.



İGC Basın Müzesi'nde gerçekleştirilen teslim törenine İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atila Sertel, Başkan Yardımcısı Misket Dikmen, Genel Sekreter Cemal Sevgi ve yönetim kurulu üyesi Gaye Karadağ, koleksiyonerler Aybala ve Nejat Yentürk çifti ve Tarihçi Orhan Beşikçi katıldı.