Avrupa'nın en iyi dansçıları Abbasağa Parkı'nda

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Avrupa'nın ve dünyanın en başarılı dans okullarından Belçika'daki P.A.R.T.S, mezuniyet turnesi kapsamında iDANS'ın konuğu olarak İstanbul'a geliyor.

iDANS Uluslararası Çağdaş Dans ve Performans Festivali, 9-12 Temmuz tarihlerinde bir özel etkinlikle Avrupa ’nın ve dünyanın en başarılı dans okullarından P.A.R.T.S.’ın mezuniyet turnesini konuk ediyor. Mezuniyet turnesi deyip geçmeyin, öğrencilerin mezuniyet eserleri her iki senede bir Avrupa’nın önemli dans festivallerinde yılların profesyonelleriyle yan yana sunuluyor ve çağdaş dansın gelecek neslinin en başarılı sanatçılarının müjdesini veriyor.



İstanbul seyircisinin geçmiş iDANS’lardan tanıdığı, Belçika’nın yaşayan efsane koreografı Anne Teresa De Keersmaeker’in kurucusu ve yöneticisi olduğu P.A.R.T.S., öğrencilerine kendi bağımsız fikirlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine uygun ortam sunmasıyla biliniyor. Turnenin İstanbul durağında 9 Temmuz Çarşamba ve 10 Temmuz Perşembe akşamı çağdaş danstaki çeşitliliği ve zenginliği yansıtan iki farklı programla kendi yaratılarını sergileyecek olan yeni nesil koreograf/dansçılar, 11 Temmuz Cuma akşamı ise Anne Teresa De Keersmaeker’in ‘Another Song’ adlı başyapıtını yorumlayacak. Bu eseri özellikle Beatles hayranlarına öneriyoruz. Gösteriler 21:15’te Mimar Sinan Üniversitesi Bomonti Binası, Şebnem Selışık Aksan Salonu’nda. 12 Temmuz Cumartesi günü ise genç sanatçılar İstanbul ziyaretlerine yeni bir anlam katıyorlar: 5 kıtadan 12 farklı ülkeden gelen P.A.R.T.S. mezunları Türkiye’de geçtiğimiz yıl boyunca parklarda gelişen dinamizme destek olmak amacıyla eserlerinden bir seçkiyi Beşiktaş Abbasağa Parkı’nda sergileyecekler.



P.A.R.T.S.’ın tüm gösterileri ücretsiz olacak. Aynı gün parkta, Bimeras|iDANS tarafından düzenlenen sosyal yaratıcılık projesi iKEDi’ye de katılabilirsiniz. Programın ayrıntıları için: www.idans.info