Ayla Çelik, "Ben" albümünün dördüncü klibini "Aynalı Dolap" şarkısına çekti.

“Bağdat” şarkısı ile 7’den 70’e herkesin gönlünde taht kuran ve birçok ödülütn sahibi olan Ayla Çelik, albümünün son klibini duygusal şarkısı “Aynalı Dolap”a çekti.



Riva sahilinde ve “Aşk-ı Memnu” dizisinin çekildiği Taş Ev’de tamamlanan çekimlerde Ayla Çelik tek başına kamera karşısına geçti. Ünlü ressam Yahya Bağcı’nın “Vitrin” tablosunun kullanıldığı klipte; ayrılık acısı sıcacık bir film tadında ekranlara yansıtılırken, klibin yönetmenliğini Bedran Güzel üstlendi.



Sözleri kendisine, bestesi Gökhan Tepe'ye ve düzenlemesi Musatafa Ceceli'ye ait olan “Aynalı Dolap” klibi 20 Ocak Cuma günü AylaCelikVevo Youtube kanalında ve müzik kanallarında dinleyicilerle buluştu.

