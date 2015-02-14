Aylak Adam’dan öykü yarışması

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Aylak Adam Yayınları, edebiyata yeni isimler kazandırmak amacıyla bu yıldan itibaren öykü ödülü yarışması düzenleyeceklerini duyurdu

Yarışmaya, daha önce öykü kitabı yayımlanmamış öykücüler, yaş sınırlaması olmaksızın kitap bütünlüğüne ulaşmış, yayıma hazır dosyalarıyla katılabilecekler. Dosyadaki öykülerin dergilerde yayımlanmış olması ise ödüle katılmaya engel değil.



Aylak Adam Öykü Ödülü’nün bu yılki jürisi Adnan Özyalçıner, Necati Tosuner, Berna Durmaz, Kerem Işık, Pelin Buzluk, Bora Abdo ve Kadir Yüksel’den oluşuyor. Son katılım tarihi 31 Ekim olan ödülün kazananı 14 Şubat 2015’te açıklanacak ve ödülü alan dosya üç ay içerisinde Aylak Adam Yayınları tarafından kitaplaştırılacak. Ödül tutarı ise 2 bin 500 TL.



Ödüle katılacak dosyalarda “rumuz” kullanılacak. Öykü dosyasına eklenecek, yazarı tarafından kapatılmış ayrı bir zarfta yazarın adı soyadı, kısa yaşam öyküsü, posta ve e-posta adresleri, telefon numaraları bulunacak. Ödüle gönderilecek dosyalar bilgisayarda, 12 puntoyla, çift aralıklı olarak yazılmış olmalı ve sekiz kopya olarak gönderilmeli. Ayrıca dosyaya bir de CD kopyası eklenmeli.



Yarışmaya katılmak isteyenler için adres de şöyle: Aylak Adam Kültür Sanat Yayıncılık - Merkez Mah. Kesir Sok. Çakmak Apt. No: 5/4 Çekmeköy / İstanbul.