Aylin Aslım'dan canlı Neil Young!

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Hard Rock Cafe, Neil Young partisine ev sahipliği yaptı

Koleksiyonunda Neil Young imzalı bir gitar bulunduran Hard Rock Cafe, dün festivalinde Neil Young partisine ev sahipliği yaptı. Gece DJ kabininde Görgün Taner ve Yekta Kopan’la başladı. İkili Nirvana, Patti Smith, Soundgarden'den parçaların arasına Kriss Kross gibi sürprizleri de dahil etmeyi unutmadılar. Ancak asıl sürpriz Aylin Aslım’ın sahne alıp Neil Young’ın ‘Heart of Gold’unu canlı söylemesiydi. Görgün Taner, Yekta Kopan ikilisinin 'Jump'la coşturduğu misafirler, Aslım'ın 'Heart of Gold' yorumuyla iyice sakinleşti. Jonathan Demme’nin Neil Young filmi ‘Neil Young’ın Bavulundan Şarkılar’ın gösterimi sonrası gerçekleştirilen bu parti , Neil Young & Crazy Horse’un 15 Temmuz’da vereceği ilk İstanbul konserinin yarattığı heyecanı şimdiden görmeye de vesile oldu. Maximon Monihan ve Bulutsuzluk Özlemi’nden Nejat Yavaşoğulları da geceye katılanlar arasındaydı.